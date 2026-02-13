В Германии заявили о раздражении в НАТО из-за действия США

Некоторые заявление представителей Соединенных Штатов вызывали раздражение внутри НАТО. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, сообщает Sky News.

«Существует отчуждение, существует раздражение по поводу некоторых вещей, которые мы слышим из Вашингтона», - поделился подробностями он.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, необходимо обсудить это вместе, определить общие знаменатели и смысл Североатлантического альянса.

Вадефуль указал на то, члены западного военно-политического блока чувствуют, что «находятся под давлением».

Ранее заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби призвал создать версию Североатлантического альянса по образцу времен холодной войны. Он отметил, что НАТО придется измениться. С точки зрения Колби, союзники должны платить больше и брать на себя большую ответственность за защиту европейского континента.