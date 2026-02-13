«Заклятый враг» Трампа высказался за диалог с Россией

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что США должны поддерживать прямой диалог с Россией, чтобы позже страны смогли определить будущие рамки сотрудничества. Комментарий политика опубликовали «Известия».

Ньюсом подчеркнул, что «развод - это не вариант», комментируя отношения США с Россией. По его мнению, страны должны «жить вместе, преодолевая свои разногласия».

«Всегда нужно активно взаимодействовать, не убирать руку, не сжимать кулак, а держать ладонь открытой», - подчеркнул губернатор Калифорнии.

Ньюсом назвал Россию «прекрасной страной», а россиян - «прекрасными людьми». В то же время он отметил, что «хорошо помнит», что находится в санкционном списке России.

Губернатор добавил, что калифорнийские власти десятилетиями развивали контакты с российскими коллегами. Ньюсом подчеркнул, что в отношении России для него нет никаких «идеологических проблем».

Ньюсом, вероятный кандидат на президентских выборах 2028 года от Демократической партии, обычно противопоставляет свое видение США подходу нынешнего президента Дональда Трампа. Ньюсом и Трамп годами конфликтовали - Ньюсом высмеивал Трампа в интернете, а Трамп пытался использовать федеральную власть против Калифорнии.

Этот конфликт обострился в 2025 году, когда Ньюсом подал в суд на администрацию Трампа из-за развертывания войск в Лос-Анджелесе, что в конечном итоге привело к выводу федеральных сил.

В январе выступление Ньюсома на Всемирном экономическом форуме в Давосе было отменено под давлением администрации Трампа. Позже Ньюсом назвал речь Трампа на форуме «удивительно скучной».

Губернатор Калифорнии использовал свою трехдневную поездку в Швейцарию, чтобы резко раскритиковать администрацию Трампа и призвать европейские страны «встать с колен». Он заявил, что с Трампом «нет никакой дипломатии».