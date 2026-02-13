Минобразования Великобритании представило новые рекомендации для школ по работе с детьми, которые «сомневаются в своей половой принадлежности»*. Как пишет Daily Mail, новый документ допускает возможность «полной социальной трансформации» для учащихся начальной школы в возрасте от четырех лет.

© Вечерняя Москва

Согласно рекомендациям, работники школ могут называть учащихся другими местоимениями, которые не соответствуют их полу*. Ранее в британских начальных школах это было запрещено.

При этом документ сохраняет положение о необходимости сохранять женские туалеты и раздевалки только для лиц женского пола.

В Консервативной партии раскритиковали изменения в документе.

— Дети в начальной школе вообще не должны сталкиваться с вопросами изменения местоимений. Но что действительно шокирует, так это то, что рекомендации лейбористов дают возможность обращения с четырехлетними детьми способом, который не соответствует их биологическому полу, — заявила теневой министр образования консерватор Лора Тротт в беседе с изданием.

До этого в Шотландии трансгендерам* официально разрешили требовать, чтобы верхнюю и нижнюю части их тела при досмотре осматривали полицейские разных полов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала это нововведение.

Ранее активисты выразили обеспокоенность новыми правилами, сообщив, что некоторые задержанные могут использовать эту возможность для получения удовольствия. По словам активистов, такие правила ставят сотрудников полиции в неудобное или даже опасное положение.

*Пропаганда смены пола и сама операция запрещены в РФ