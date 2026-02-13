Украинский лидер Владимир Зеленский давно провел бы президентские выборы на Украине, если бы был уверен в своей победе. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Если бы Зеленский мог провести выборы и гарантированно их выиграть, он сделал бы это давно. Этого не происходит потому, что риски слишком высоки — и политические, и личные», — сообщил депутат.

По его мнению, признание легитимными результатов выборов президента на Украине со стороны России и Белоруссии играет важную роль, в то время как признание только со стороны Запада не решает проблему легитимности власти.

Ранее советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что украинская делегация начала подготовку к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта. Сообщается, что новая встреча России и Украины состоится 17–18 февраля в Женеве.