Глава МИД Литвы объяснил, чего не хватает ЕС для давления на Россию

Европе не хватает ядерного и дальнобойного высокоточного оружия, чтобы оказать давление на Россию. Такое мнение высказал глава МИД Литвы Кястутис Будрис, слова которого приводит газета «Известия».

По мнению литовского дипломата, сейчас в политических кругах Европы тема ядерного сдерживания табуирована, и нет ясности, смогут ли ядерные арсеналы Франции и Британии стать полноценной заменой ядерному зонтику США.

«Я не вижу альтернативы расширенному американскому ядерному сдерживанию. Если мы хотим, чтобы европейский столп был сильнее и самодостаточным, самостоятельным, нам нужно говорить о ядерном вопросе», — заявил министр иностранных дел Литвы перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

Кястутис Будрис также выразил уверенность, что страны Европы должны обсуждать ядерное сдерживание «с утра до вечера», для того, чтобы понять, как справиться с текущими вызовами в области безопасности.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в случае нарушения баланса сил на Ближнем Востоке страны, «имеющие проблемные вопросы с Ираном», могут задуматься о получении ядерного оружия. Фидан предположил, что Анкаре в таком случае придется «невольно присоединиться к этой гонке».