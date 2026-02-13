Главное за 13 февраля 2026: стрельба в вузе США и арест на Олимпиаде

В пятницу, 13 февраля, стало известно о двух жертвах стрельбы в общежитии Университета штата Южная Каролина (США). В этот же день появилась информация об аресте на Олимпиаде болельщика, который 16 лет находился в розыске.

Стрельба в университете США

Два человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы в общежитии Университета штата Южная Каролина, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что это «исторически» афроамериканский вуз.

Представители университета пока не уточнили информацию о личностях жертв и состоянии раненого. Личность стрелявшего пока не раскрывается. В Университете Южной Каролины обучается более трех тысяч студентов.

Ответ России на милитаризацию Японии

Российский посол в Токио Николай Ноздрев предупредил, что милитаризация Японии повлечет за собой ответ не только со стороны России, но и других стран. Дипломат заявил РИА Новости, что команда японского премьера Санаэ Такаити делает ставку на развитие ударного потенциала - в первую очередь, ракет и гиперзвуковых систем.

Посол заявил, что это выходит далеко за рамки провозглашаемой «исключительно оборонной политики». Ноздрев подчеркнул, что в целом действия японских властей ухудшают ситуацию в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии. Политика Японии повлечет за собой ответные «военно-технические меры».

Трамп задумал отменить часть пошлин

Президент США Дональд Трамп намерен отменить пошлины на импорт некоторых видов стальной и алюминиевой продукции. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Летом 2025 года США подняли до 50 процентов пошлины на импорт стали и алюминия.

Цены на алюминий снизились после сообщения о планах Трампа. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов упала на 1,18 процента - до 3 063,50 доллара за тонну.

В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,8

В центральной части Пакистана 13 февраля был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 90 километрах северо-западнее города Шахдадкот провинции Синд. По интенсивности это землетрясение оценили как «разрушительное».

На Олимпиаде арестовали находившегося в розыске 16 лет болельщика

Словацкий беглец, скрывавшийся от правосудия 16 лет, был наконец арестован, когда появился в Милане во время Олимпиады-2026, сообщает The Washington Post. Мужчина приехал в Италию, чтобы поддержать словацкую национальную хоккейную команду, сообщила полиция.

44-летний мужчина, имя которого не разглашается, разыскивался итальянскими властями за серию краж, совершенных в 2010 году. Карабинерам удалось выследить и арестовать мужчину после того, как он заселился в кемпинг на окраине Милана - благодаря автоматическому оповещению со стойки регистрации кемпинга. Беглеца доставили в миланскую тюрьму Сан-Витторе для отбывания наказания - 11 месяцев и семи дней лишения свободы. Мужчине не удалось посмотреть матч, в котором словацкая хоккейная команда одержала убедительную победу над Финляндией со счетом 4:1.