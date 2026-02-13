Новый «Наполеон» заговорил о диалоге с Москвой. Что беспокоит теряющего власть Макрона

Эксперт отметил, что Макрона продолжает беспокоить его будущая политическая карьера. В следующем году окончание его второго президентского срока, больше избираться он не сможет.

Как пояснил в комментарии RuNews24.ru руководитель проектов КГ «Полилог», политконсультант Руслан Андреев, одной из возможных траекторий является реформированная структура ЕС, где Макрон может возглавить сферу обороны. Для этого президент стремится усилить позиции Парижа на украинском треке.

«Благодаря усилиям Трампа переговорный трек по украинскому кризису стал одной из важных точек геополитической борьбы, где Европа пытается найти свое место. Внутривидовая борьба за лидерство в ЕС ведется между Германией и Францией», — отметил эксперт.

По его словам, именно поэтому о необходимости контактов с Россией и президентом Путиным начали говорить и Мерц, и Макрон. Вместе с тем, как отмечал Песков, Франция возобновила технические контакты между странами, что может позволить оперативно возобновить диалог лидеров.