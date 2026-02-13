Громкие скандалы и отставки: что пишут зарубежные СМИ о «файлах Эпштейна»

Публикация материалов дела известного финансиста Джеффри Эпштейна продолжает приводить к скандалам и рушить карьеры как известных политиков, так и звезд шоу-бизнеса. Что пишут зарубежные СМИ по поводу скандального дела, в материале «Рамблера».

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. По официальной версии он покончил с собой в тюрьме.

Власти США приняли решение опубликовать так называемые «файлы Эпштейна» - документы, касающиеся дела финансиста. Среди прочего, в письмах упоминаются и подробности из жизни известных политиков, представителей аристократических кругов и звезд шоу-бизнеса.

Отставка известного юриста

Главный юрисконсульт банка Goldman Sachs Кэти Руэммлер подала в отставку после того, как были опубликованы материалы о ее тесном общении с финансистом Джеффри Эпштейном в период с 2014 по 2019 год. Об этом пишет газета Financial Times.

Кэти Руэммлер сообщила, что уйдет из банка, так как «внимание СМИ к ней, связанное с ее предыдущей работой в качестве адвоката защиты, становится отвлекающим фактором». По мнению газеты, эта отставка стала одним из самых громких корпоративных скандалов из-за «файлов Эпштейна».

Проблемы у голливудского агента

Публикация информации о том, что влиятельный агент Кейси Вассерман летал на самолете Джеффри Эпштейна и обменивался двусмысленными намеками в письмах с его помощницей Гислейн Максвелл, привела к тому, что из его агентства начали уходить артисты, пишет CNN.

В частности, о том, что покидает агентство талантов Вассермана объявила певица Чаппелл Роан, такое же решение приняли певец Орвилл Пек и автор песен Вейес Блад. При этом сам Вассерман подчеркнул ранее, что у него никогда не было личных или деловых отношений с Джеффри Эпштейном, а переписка с его помощницей была «более двух десятилетий назад, задолго до того, как стали известны ее ужасные преступления».

Обвинения в адрес политиков

Норвежская полиция объявила о предъявлении обвинений в коррупции бывшему премьер-министру Норвегии Турбьерну Ягланду, который также занимал пост министра иностранных дел и возглавлял Нобелевский комитет, в связи с публикацией материалов по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета The New York Times.

Издание отметило, что документы, опубликованные Министерством юстиции, указывают на то, что Эпштейн и Ягланд «были близки и обменивались теплыми сообщениями о совместных обедах, встречах и многом другом».

При этом после публикации «файлов Эпштейна» под пристальным вниманием общественности оказались также норвежская кронпринцесса Метте-Марит, Борге Бренде, бывший министр иностранных дел, который сейчас руководит Всемирным экономическим форумом, и Мона Юул, которая на этой неделе была отстранена от должности посла в Иордании и вскоре подала в отставку.

Влияние на ученых

Публикация документов по делу Эпштейна показала, что влияние финансиста на академическую среду было гораздо обширнее, чем считалось ранее. Он поддерживал тесные связи с десятками исследователей, которые обращались к нему за финансированием своих проектов, дарили подарки и навещали в Нью-Йорке и Флориде, пишет Associated Press.

По информации издания, из-за публикации «файлов Эпштейна» по меньшей мере один ученый подал в отставку, а Йельский университет отстранил другого от преподавания на время проверки его поведения.