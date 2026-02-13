Названы возможные сроки проведения выборов на Украине

Политолог Богдан Безпалько считает, что из-за недостатка времени и денег Украине вряд ли удастся провести президентские выборы раньше декабря. Об этом эксперт рассказал News.ru .

В феврале 2026 года газета Financial Time сообщила, что Владимир Зеленский планирует провести выборы и референдум по мирному соглашению из-за давления США. По данным газеты, от Зеленского потребовали провести голосование до 15 мая, пригрозив ему потерей предложенных США гарантий безопасности.

СМИ писали, что на последних переговорах в ОАЭ стороны договорились о примерной последовательности урегулирования: возможное заключение мирного договора в марте, а затем проведение выборов президента Украины в мае. По словам источников украинских журналистов, первый тур выборов президента и референдум могут состояться в первую неделю июня.

Безпалько заявил, что времени на подготовку к выборам в мае или июне недостаточно «в соответствии с законодательством Украины». Также неясно, как будут финансироваться выборы.

«Откуда Украина их [средства - прим.ред.] возьмет? Там бюджетная дыра от 20 до 40 миллиардов долларов», - подчеркнул политолог.

Также он отметил, что необходимо определиться с голосованием украинцев, уехавших за рубеж. По мнению Безпалько, их голоса могут «нарисовать».