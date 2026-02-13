Неформальная встреча европейских лидеров закончилась провалом

Неформальное собрание руководителей Евросоюза, на которое не были приглашены представители восьми государств, завершилось безрезультатно. Причиной тому послужило опоздание некоторых участников и недостаточная глубина дискуссий в процессе переговоров, как сообщило 13 февраля издание Politico, ссылаясь на свои источники.

© runews24.ru

По сути, завтрак лидеров обернулся провалом. Из присутствовавших девятнадцати глав государств, высказаться смогли лишь единицы, — цитирует издание своих инсайдеров.

Отмечается, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон присоединились к встрече уже после перерыва. Всего на мероприятии присутствовало 19 из 27 лидеров ЕС. Это обстоятельство, по мнению источников Politico, «вызвало беспокойство среди тех глав государств, которые не получили приглашения», тем более что собрание проходило в закрытом режиме.

Согласно информации издания, целью неформального саммита было обсуждение вопросов, связанных с развитием единого европейского рынка и укреплением экономической конкурентоспособности Европы.