Зеленский прибыл в Мюнхен на конференцию по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Мюнхен, где выступит на конференции по безопасности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства отметил, что «сегодня важный день».

«Будут новые шаги к нашей общей безопасности – Украины и Европы. В планах – первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами», — написал политик.

До этого Зеленский сообщил, что Украина будет участвовать в работе Мюнхенской конференции. Ожидается, что украинский лидер на этом мероприятии проведет встречи с госсекретарем США Марко Рубио, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими европейскими чиновниками.

По информации издания Politico, на конференции Зеленский подчеркнет необходимость укрепления противовоздушной обороны Украины и расскажет о работе по налаживанию экспорта оружия для финансирования производства БПЛА. На встречах с Макроном и европейскими чиновниками Зеленский также собирается настаивать на увеличении поставок вооружений.