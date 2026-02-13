Отказ от «плохого мира»: эксперт высказался о «парадоксе» в заявлении Зеленского

Заявление Владимира Зеленского об отказе от «плохого» мира породило «парадокс». Об этом заявил военный и политический обозреватель «Царьграда» Илья Головнев, отметив, что в таком случае «хорошим» для Киева является продолжение конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что предпочитает «вообще не заключать никакого соглашения», нежели «заставить свой народ принять плохое». Он уверен, что «Украина не проиграет».

Головнев отметил, что такие заявления звучат гордо и «почти героически», а сама идея компромисса объявляется «предательством».

«Возникает неудобный вопрос: если мир "слишком плох", то война тогда какая — хорошая? Или просто удобная, пока за ней стоят внешние деньги, оружие и аплодисменты западных партнеров?», — заявил обозреватель.

Он добавил, что парадокс в том, что чем дольше затягивается конфликт, тем дальше отодвигается мир, который официально «вроде бы и нужен». По мнению Головнева, добиваться его Киев готов «не любой ценой, особенно если цену платит не тот, кто дает интервью».