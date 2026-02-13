Владимир Зеленский пытается манипулировать администрацией Дональда Трампа, чередуя заявления о готовности к территориальным уступкам с категорическими отказами. Как сообщил агентству ТАСС сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, подобная тактика «игры в наперстки» в вопросах судьбы Донбасса и Новороссии ведет к тому, что терпение американских переговорщиков подходит к критическому пределу.

По мнению представителя Совета Федерации, киевское руководство осознает неизбежность финала своего правления и пытается выгадать дополнительные ресурсы, однако Вашингтон больше не намерен спонсировать неопределенность.

«Зеленский играет с Трампом "в наперстки", глупо предполагая, что удастся выиграть время или деньги. Но ни того, ни другого киевским преступникам уже не дадут. Терпения у американских переговорщиков с каждым заявлением становится все меньше. И однажды оно лопнет», — подчеркнул парламентарий.

Кастюкевич отметил, что постоянные метания Киева между позициями «отдадим» и «не отдадим» лишь приближают момент, когда ситуация станет для режима необратимой.