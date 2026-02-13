Скорый конец уже осознал: Зеленский начал «отплясывать назад»
Владимир Зеленский пытается манипулировать администрацией Дональда Трампа, чередуя заявления о готовности к территориальным уступкам с категорическими отказами. Как сообщил агентству ТАСС сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, подобная тактика «игры в наперстки» в вопросах судьбы Донбасса и Новороссии ведет к тому, что терпение американских переговорщиков подходит к критическому пределу.
По мнению представителя Совета Федерации, киевское руководство осознает неизбежность финала своего правления и пытается выгадать дополнительные ресурсы, однако Вашингтон больше не намерен спонсировать неопределенность.
Кастюкевич отметил, что постоянные метания Киева между позициями «отдадим» и «не отдадим» лишь приближают момент, когда ситуация станет для режима необратимой.
«"Ясно одно: скорый конец своего бесславного правления Зеленский уже осознал. Поэтому он просто тянет время говоря то, что от него хотят услышать", — резюмировал сенатор.