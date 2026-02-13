Повод для прямой войны с Россией: назван роковой шаг Берлина

Германия использует вопрос поставок систем ПВО Украине для проверки готовности европейских стран к прямой эскалации конфликта с Россией. Как заявил в интервью News.ru военный политолог Александр Перенджиев, за инициативой главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса стоит не только политический расчет, но и коррупционная составляющая.

© Московский Комсомолец

Эксперт уверен, что Берлин действует не самостоятельно, а выполняет роль инструмента для замера настроений внутри так называемой «коалиции желающих».

«Я думаю, что Писториус даже не по собственной инициативе предлагает совершить новые поставки. Скорее всего, его попросили, чтобы в определенном смысле еще раз проверить сплоченность европейских стран. В особенности насколько она готова снова вовлечься непосредственно в конфликт с Россией», — пояснил Перенджиев.

Кроме того, аналитик указал на финансовую подоплеку публичных заявлений немецкого руководства, назвав их частью масштабной кампании по обогащению оборонных концернов.

«За этим может стоять, во-первых, отмывание денег, это уж точно. Те, кто реально наживаются на производстве оружия, на его продаже, поставках, прежде всего в самой Германии, под это публичное выступление потом могут что-то списать и получить прибыль», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее Борис Писториус анонсировал передачу Украине пяти дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3. Однако политик поставил жесткое условие: поставка со стороны Берлина состоится только после того, как другие европейские партнеры суммарно соберут для нужд Киева 30 аналогичных снарядов.