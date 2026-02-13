Какую игру США затеяли с гарантиями безопасности Украине

Вашингтон использует вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву как инструмент манипуляции, не имея реального намерения брать на себя обязательства по защите союзника. Такое мнение в комментарии порталу News.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По словам эксперта, Белый дом ведет двойную игру, опасаясь прямого столкновения с Москвой.

© Московский Комсомолец

Аналитик уверен, что американская администрация рассматривает любые жесткие обязательства как ненужное бремя — политическое, финансовое и военное.

«Соединенные Штаты не хотят втягиваться в защиту Украины и в вероятность начала Третьей мировой войны с Россией из-за Украины. Гарантии безопасности для Вашингтона — это головная боль. Поэтому вполне возможно, что они играются, как кнутом и пряником», — пояснил собеседник издания.

Блохин подробно описал механизм давления на украинское руководство, при котором обещания помощи используются исключительно для принуждения к диалогу, но не гарантируют конечного результата.

«Если не хотите вести переговоры — не дадим, а если будете вести, то, возможно, предоставим. А если и предоставим, то только когда будет результат. А когда он будет, не факт, что и дадим. Вот такую игру США ведут с Украиной», — резюмировал политолог.

Ранее газета Politico сообщила, что команда Дональда Трампа поставила Киеву жесткий ультиматум: никаких двусторонних соглашений о безопасности до тех пор, пока не будет подписан полноценный мирный договор с Россией. Американский президент стремится сначала закрыть территориальные вопросы, которые остаются главным камнем преткновения, и не намерен подписывать документы, способные сорвать будущую сделку или втянуть США в продолжение конфликта.