Одно решение Украины серьезно ударило по обороне Польши

Действующий с 1 января 2026 года запрет на экспорт металлолома с Украины привел к серьезным трудностям для польской металлургии и оборонной промышленности. Об этом заявил глава Министерства финансов Польши Анджей Доманьский, пишет Business Insider Polska.

«Я хочу четко подтвердить, что для польских производителей стали появились вызовы со стороны украинского сектора, и мы хотим их решить», — сказал он.

По словам главы ведомства, решение украинской стороны о введении нулевых квот на экспорт черных и цветных металлов сказалось на доступности этого сырья для производителей стали из Польши. Доманьский добавил, что его используют почти в половине выплавляемой в стране стали, и оно является важным элементом производства для оборонно‑промышленного комплекса.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер высказался о запрете на экспорт металлолома с Украины.По его мнению, данный шаг Украины показал отсутствие солидарности между странами. Миллер заявил, что Киев не проявил вежливости довести до сведения Варшаву и провести консультацию. Кроме того, на фоне этого запрета Миллер назвал Польшу слугой Украины.