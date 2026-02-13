Президент Кипра Никос Христодулидис выступил за переговоры Евросоюза с Россией. Российский посол на Кипре Мурат Зязиков заявил «Комсомольской правде», что в Москве положительно оценивают «прагматичный подход» Никосии.

© Nicolas Maeterlinck/Zuma/TACC

Христодулидис высказался в пользу диалога с Россией после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кипр сейчас председательствует в Совете ЕС.

«Будем честны, мы уже разговариваем с Россией через американцев. Так почему бы не найти способ поговорить с ней напрямую?», - отметил Христодулидис.

Также он отметил, что Украине не стоит рассчитывать на скорое вступление в ЕС. Президент Кипра подчеркнул, что путь к членству должен быть поэтапным и основанным на «заслугах» стран.

Макрон: возможный диалог с Путиным должен быть хорошо подготовлен

Российский посол на Кипре Мурат Зязиков заявил, что Кипр во время своего председательства в ЕС демонстрирует прагматичный подход. Он выразил надежду, что ЕС прислушается к призывам Никосии.

Зязиков подчеркнул, что Россия и Кипр поддерживают контакты. По его мнению, конструктивное сотрудничество можно вернуть, учитывая «богатую историю партнерства и прочный фундамент дружеских связей» двух стран в политической, экономической, религиозной и других сферах.

«Сейчас мяч на стороне Никосии, рассчитываем, что за прозвучавшими заявлениями последуют и реальные шаги навстречу. Такое развитие событий отвечало бы интересам всех сторон», - сказал Зязиков.

По словам дипломата, заявления Христодулидиса отражают настроения самих киприотов. Посол подчеркнул, что возвращение к цивилизованной коммуникации «давно назрело».

В конце 2025 года Макрон заявил, что «было бы полезно снова поговорить» с российским лидером Владимиром Путиным. Он указал, что сейчас с президентом РФ общаются американцы, но европейцы также должны быть заинтересованы в возобновлении прямого диалога.

СМИ писали, что 3 февраля Москву посетил дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн. Сообщалось, что с ним провел встречу советник Путина Юрий Ушаков.

Десятого февраля представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что между Москвой и Парижем произошли контакты, которые «при желании и необходимости» помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне.