Орбан объяснил, почему этот век может стать веком унижения Европы

Глава венгерского правительства Виктор Орбан считает, что этот век может стать веком "унижения" Европы из-за ее ошибочной политики, убивающей экономику.

«В мире началась новая промышленная революция, - сказал политик, выступая с подведением итогов года. - И Европа не может в ней участвовать».

Высокие энергозатраты и продолжающееся «чрезмерное идеологическое регулирование», по его словам, «убивает экономику».

«Если продолжится как сейчас», то этот век, по мнению Орбана, станет «веком унижения Европы».

Впервые со времен изобретения парового двигателя Европа, по словам венгерского премьер-министра, будет "жертвой глобальной экономической трансформации", а не формирующей силой, как ранее.