Стало известно о достижении понимания по прекращению огня на Украине

Представители России и Украины на переговорах в Абу-Даби якобы достигли понимания, как определить режим прекращения огня. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.
Как указало издание, делегации договорились в одном вопросе.
«Стороны достигли согласия о том, как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона», — говорится в статье.
