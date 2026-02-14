Стало известно о достижении понимания по прекращению огня на Украине

Представители России и Украины на переговорах в Абу-Даби якобы достигли понимания, как определить режим прекращения огня. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.

Как указало издание, делегации договорились в одном вопросе.

«Стороны достигли согласия о том, как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона», — говорится в статье.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потерпела военное поражение

Ранее стало известно, что российские и украинские представители на прошедших переговорах в Абу-Даби достигли общего понимания в том, как определить режим прекращения огня и как могла бы выглядеть демилитаризованная зона.