Вашингтон отказался гарантировать безопасность Киева до заключения мира

Киев не ожидает ничего хорошего от Мюнхенской конференции по безопасности. Раньше она была ключевой площадкой по Украине, но в этот раз, скорее, зафиксирует тупик переговоров, пишет Politico.

Как заявили изданию европейские чиновники, от встречи не ждут конкретных решений — максимум заявлений о солидарности. США дали понять Киеву, что не оформят гарантии безопасности до общего соглашения между Украиной и Россией о прекращении войны. Главная проблема в переговорах – вопрос территорий: Москва настаивает на полном контроле над Донбассом, Киев на это не готов.

При этом администрация Трампа заявляет, что не использует гарантии как рычаг давления. Следующую встречу США–Россия–Украина планируют на следующей неделе. Она пройдет в Майами или Абу-Даби, именно там Вашингтон видит шанс на сдвиг.