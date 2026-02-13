На заседание в Раде почти никто не пришел из-за массовой диареи у депутатов

Верховная рада сегодня фактически парализована из-за массового отравления депутатов. Как минимум 38 нардепов слегли с острой диареей и рвотой, некоторым потребовались капельницы. Об этом пишет «Страна».

© Московский Комсомолец

Эпицентром заражения предварительно считают главную парламентскую столовую. Там уже работают санэпидемиологи — изымают пробы продуктов и воды. Однако некоторые депутаты, которые лишь выпили кофе, тоже почувствовали недомогание. Это породило версии о заносе инфекции извне: с горнолыжного курорта Буковель, где недавно отдыхал ряд политиков, или из детских садов.

Накануне в зале заседаний присутствовало лишь 274 депутата из 393 — этого не хватило даже для сигнального голосования.

Не заболевшие депутаты сегодня слушают доклады министров.