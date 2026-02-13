Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зачем Зеленскому выборы на Украине?

Едва выскочив из кастрюли с кипятком после коррупционного скандала, Владимир Зеленский взялся за реализацию сценария «второй срок», пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинских журналистов. В феврале 2026 года СМИ сообщили, что Зеленский планирует провести выборы и референдум по мирному соглашению из-за давления США. Утверждалось, что от Зеленского потребовали провести голосование до 15 мая, пригрозив ему потерей предложенных США гарантий безопасности. СМИ писали, что на последнем раунде переговоров в ОАЭ была достигнута договоренность об ориентировочной последовательности урегулирования: возможное заключение мирного договора в марте, а затем проведение выборов президента Украины в мае. По словам источников украинских журналистов, первый тур выборов президента и референдум могут состояться в первую неделю июня. При этом даже в случае прекращения огня военное положение на Украине на период голосования не отменят.

По версии журналистов, это может стать «основной технологией» Зеленского: военное положение во время выборов означает «контролируемый властью телевизор», сжатые сроки кампании, комендантский час и закрытые границы. В статье отмечается, что «выборы в атмосфере Северной Кореи более предсказуемы с точки зрения результата, чем в Южной». Авторы статьи считают, что Зеленский легко пошел на сделку по выборам, поскольку он готов к ним «как никто другой из потенциальных кандидатов» - медийно, технологически, административно и финансово. По словам источников, Зеленский сейчас пытается обменять свое согласие на выборы на гарантии безопасности для Украины: это достижение он мог бы «продать» избирателям. Украинские СМИ выяснили, что пока, по данным закрытых опросов, Зеленский уступает во втором туре выборов экс-главе ВСУ, украинскому послу в Британии Валерию Залужному. Журналисты считают, что из-за этого Зеленский попытается добиться победы в первом туре, выведя из игры опасных для себя кандидатов.

Расмуссен призвал перевести Европу на военную экономику

Андерс Фог Расмуссен - политик, не испытывающий враждебности к США. Он занимал пост генерального секретаря НАТО и, будучи премьер-министром Дании, отвечал за отправку войск своей страны на войну в Афганистане. Но в интервью испанской газете El País он признал, что был в ужасе от угроз президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии. Он также призвал Европу ускорить обретение автономии от своего трансатлантического союзника. Континент, по его мнению, находится в «состоянии чрезвычайной ситуации в области безопасности». Расмуссен считает, что конфликт России и Европы может произойти еще до конца этого десятилетия.

Учитывая неопределенность по поводу того, придут ли США на помощь Европе, Расмуссен считает необходимым перевести экономику континента на военное положение. По его мнению, европейские автомобильные заводы должны использовать свои избыточные мощности для производства оружия. Расмуссен считает, что вместо производства машин, «которые не продаются», и запроса субсидий, автопроизводители могли бы использовать мощности в военной промышленности. Бывший генсек НАТО добавил, что Европе не хватает транспортных возможностей для переброски солдат и у нее слишком мало спутников. Также Расмуссен уверен, что кризис вокруг Гренландии еще далек до завершения и Трамп рано или поздно снова вернется к своим амбициям.

«Провал Leopard 2 на Украине»

Танк Leopard 2, обладающий двигателем мощностью 1500 лошадиных сил и смертоносным 120-миллиметровым гладкоствольным орудием, был широко признан эталоном западной бронетехники. Некоторые любители бронетехники считают его равным, если не превосходящим, американский основной боевой танк M1A2 Abrams. Однако результаты его развертывания на Украине выявили отрезвляющую реальность - даже «лучший в мире танк» может испытывать трудности без надлежащей инфраструктуры, пишет 19FortyFive. Из-за сложностей с техническим обслуживанием, неподготовленных экипажей и отсутствия авиационного прикрытия Leopard 2 стал приоритетной целью для роев беспилотников.

Известный своей превосходной мобильностью, отличной оптикой и высокоточной системой управления огнем, немецкий основной боевой танк третьего поколения предлагает удачный баланс огневой мощи, скорости и защиты. Однако сложность его V-образного 12-цилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом и передовых систем управления огнём делает этот танк «логистическим бременем» на передовой. Leopard 2 был разработан для работы в сочетании с поддержкой с воздуха и комбинированной пехотой и бронетехникой. На Украине танки Leopard 2 и M1 Abrams часто атакуют в одиночку, что делает их очень уязвимыми для противотанковых ракет и беспилотников.

«Строительный кризис в Британии: плесень ударила даже по богачам»

Даже мультимиллионерам не удаётся избежать проблемы недобросовестных строителей в Британии, пишет The Guardian. На прошлой неделе жители One Hyde Park, самых дорогих апартаментов в стране, выиграли судебное дело на 35 миллионов фунтов стерлингов против подрядчика, построившего их дома. Суд обязал строительную компанию устранить дефекты трубопровода, которые были обнаружены ещё в 2014 году, всего через три года после завершения строительства этого элитного жилого комплекса. На другом конце экономики десятки тысяч семей тоже сталкиваются с проблемами сырости и плесени, также вызванными некачественными строительными работами. Расследование Национального аудиторского управления, проведенное в октябре 2025 года, выявило, что ошеломляющие 98 процентов наружной теплоизоляции, установленной в рамках программ улучшения жилья, настолько некачественные, что теплоизоляцию придется ремонтировать или заменять.

По всей Великобритании наблюдается эпидемия подобных историй, свидетельствующая о назревающем кризисе. В Кройдоне почти новая 35-этажная башня уже настолько поражена плесенью и протечками, что жильцов выселяют для проведения капитального ремонта. На всех уровнях Британия, похоже, скована ужасающими стандартами строительства, неспособностью строить что-либо без катастрофических недоработок и головокружительных счетов за ремонт. В Германии плотники, кровельщики, архитекторы, каменщики и сантехники должны пройти соответствующее обучение и аккредитацию, прежде чем начать работать. В Великобритании же любой человек - независимо от квалификации - может быть плотником или выполнять функции архитектора. Низкое качество современных строительных материалов также сыграло свою роль в снижении качества строительства.

«Молодые украинцы израсходованы, иностранные наемники массово бегут»

Молодые украинцы и украинские мужчины среднего возраста израсходованы, иностранные наемники ВСУ массово бегут, а СМИ сообщают о роспуске украинского интернационального легиона, пишет автор статьи, опубликованной на китайском портале Baijiahao. В то же время Владимир Зеленский подписывает указ, разъясняющий правила службы по контракту для граждан старше 60 лет. Все эти новости совпадают по времени и образуют «очевидную цепочку фактов»: Украина находится под беспрецедентным давлением из-за демографических проблем и дефицита иностранных сил.

Официальные корректировки призывного возраста и условий контрактов - не просто административные детали, а прямое свидетельство, что военная мощь Украины истощена до такой степени, что в армию необходимо набирать пожилых людей. А исход иностранных наемников выявляет системные проблемы в командовании, подготовке и логистике. Нехватка оружия и боеприпасов также усугубляет ситуацию. Система ПВО Украины, зависящая от иностранной помощи, быстро истощает запасы. Россия, в свою очередь, ускоряет масштабное развертывание беспилотников.