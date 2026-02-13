Россияне застряли на границе с Грузией

На российско-грузинской границе движение затруднено из-за сильного снегопада. Особенно пострадали участки возле МАПП Верхний Ларс и Нижний Зарамаг. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщает Shot.

© Вечерняя Москва

С раннего утра местность покрыта снегом, а водители отмечают, что на пути к паспортному контролю им приходилось стоять в пробках по два-три часа.

С российской стороны границы движение осложнено, что создает дополнительные трудности для транспорта и пассажиров.

Из-за ухудшения погодных условий фурам временно запретили пересекать границу через два пропускных пункта до нормализации обстановки, передает Telegram-канал.

Ухудшение погоды в Московском регионе может отразиться на работе авиации, возможны корректировки в расписании. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Росавиации. В ведомстве уточнили, что это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями.