Смартфоны тысяч украинцев отключились из-за «переезда» в Челябинск

Тотальный сбой геолокации из-за работы средств радиоэлектронной борьбы массово «перенес» украинцев на границу Челябинской области и Башкортостана. Теперь они не могут заказать такси, доставку и воспользоваться прочими сервисами — фирмы отказывают в услугах.

«В последнее время жители Незалежной все чаще оказываются в России из-за глушилок связи и тотального сбоя геолокации. Смартфоны киевлян и жителей других городов думают, что они на границе Челябинской области и Башкирии», — пишет telegram-канал SHOT.

Масштабные удары ВС РФ: Львову грозит крупный коллапс

В результате мобильные сервисы доставки еды, такси и другие приложения выдают информацию, что не работают на территории России. Жители Киева, к примеру, отмечают, что банковские операции территориально фиксируются проведенными в подмосковных Химках.