Имя Джареда Кушнера - зятя американского президента Дональда Трампа - было ключевым в подозрительном телефонном разговоре, который стал причиной конфликта между директором национальной разведки США Тулси Габбард и Агентством национальной безопасности (АНБ). Об этом сообщила газета The New York Times.

Как написала газета The Guardian, прошлой весной в АНБ от партнерской иностранной спецслужбы поступил перехват "необычного телефонного разговора" между двумя людьми, которых связывают с одной из разведывательных служб. В нем шла речь об Иране, а также упоминался один из приближенных Трампа, на тот момент без уточнения. После того как об этом было доложено Габбард, она якобы показала распечатку разговора главе аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

На следующий день после этого директор нацразведки инструктировала АНБ не распространять эту информацию, а в дальнейшем докладывать ей лично. Анонимный сотрудник АНБ в связи с этим подал жалобу на имя генерального инспектора разведсообщества на то, что Габбард таким образом скрыла информацию от других ведомств.

"Эта история не соответствует действительности. Все действия, предпринятые директором национальной разведки Габбард, полностью соответствовали ее законным и должностным полномочиям, а эти политически мотивированные попытки манипулировать строго засекреченной информацией подрывают важнейшую работу по обеспечению национальной безопасности, которую каждый день выполняют выдающиеся американцы из разведывательного сообщества", - ответили британским журналистам в офисе директора национальной разведки на просьбу прокомментировать эту ситуацию.

Сообщение анонимного информатора готовилось как раз в то время, когда администрация Трампа обсуждала возможность нанесения удара по Ирану. В конце июня американские военные нанесли удары по иранским ядерным объектам. Кушнер же способствовал дальнейшим переговорам с Тегераном по ядерной и ракетным программам. NYT отмечает также, что у него есть бизнес-интересы в том числе и на Ближнем Востоке.

Раскрыто отношение Москвы к участию зятя Трампа в переговорах по Украине

Американская газета пишет, что несколько чиновников ознакомились с расшифровкой разговора и назвали упоминание в нем Кушнера "несущественным", а существенная часть беседы была ничем не подтвержденными сплетнями.