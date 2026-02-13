Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте своим заявлением о Соединенных Штатах продемонстрировал, что он готов искажать факты ради потакания Вашингтону, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Автор публикации назвал Рютте необразованным глупцом. Журналист напомнил, что самой большой страной в мире является Россия, а не США.

Безумно облизывая сапог, «нидерландский клоун» исказил факты, поделился своей точкой зрения Боуз.

Факты никому не нужны, поскольку «папочка» сочтет его хорошим мальчиком, резюмировал журналист.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте ошибочно назвал США самой большой страной в мире, тогда как в действительности они занимают лишь четвертое место по площади после Российской Федерации, Канады и Китайской Народной Республики (КНР).