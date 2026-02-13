Политолог Александр Камкин ответил на вопрос о том, чего стоит обещание Европейского союза (ЕС) о том, чтобы принять Украину в объединение в ускоренном порядке. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как заметил эксперт, для ЕС было бы «просто самоубийством» принимать в объединение страну с разрушенной экономикой, доведенной в политических стандартах до уровня такой страны, как, например, Сомали.

Собеседник издания обратил внимание на то, что Украину обманывают подобными обещаниями с целью оказания давления на Россию.

Камкин добавил, что задача брюссельских бюрократов состоит в том, чтобы не дать РФ вернуть себе геополитический контроль над бывшим постсоветским пространством.