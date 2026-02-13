Наследник Муссолини сделал сенсационное заявление о своем прадеде-диктаторе

Правнук Бенито Муссолини, Кайо Муссолини, заявил, что жизнь при его знаменитом предке «не была такой уж плохой» и отметил, что его книга «Муссолини и становление фашизма: нерассказанная история» якобы опровергает ложные представления о режиме последних 80 лет.

По его словам, фашизм возник как реакция на коммунистическое насилие в Италии после Октябрьской революции, а правление Муссолини, несмотря на отстранение евреев от общественной жизни в 1938 году, якобы приносило пользу еврейскому населению.

Муссолини-младший утверждал, что его предок не был антисемитом и что евреи поддерживали его во время марша на Рим в 1922 году, получая важные посты в правительстве. По его словам, расовые законы были навязаны Адольфом Гитлером, а у Муссолини якобы была любовница-еврейка, Маргерита Сарфатти. Он также добавил, что Италия помогала евреям, бежавшим из Европы, добираться в Палестину.

Критики, в частности историк Альдо Каццулло, ставят под сомнение эти утверждения и считают, что режим Муссолини следует оценивать по его последствиям. По его мнению, фашизм привел к потере свободы, разорению граждан после войны, военному поражению и моральному ущербу из-за союза с Гитлером, передает Express.

Представители администрации итальянского города Саг-Джованни-Ротондо, расположенного на юге страны, лишили звания почетного гражданина лидера Национальной фашисткой партии Бенито Муссолини, который руководил Италией в период с 1922 по 1943 год.