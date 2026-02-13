У границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе

Финский залив в 2026 году может столкнуться с крупнейшим обледенением за последние 10 лет, пишет Helsingin Sanomat.

Ледяная зима быстро наступает, особенно в Финском заливе, где в первых числах февраля льда уже больше, чем за последние 10 лет, поделились подробностями авторы публикации.

Как отмечается в материале, в настоящее время лед присутствует вдоль побережья Финляндии на крайнем западе, вплоть до Архипелагового моря.

В статье речь идет о том, что последний раз площадь льда была такой большой зимой 2011 года, когда вся северная часть Балтики целиком замерзла.

В Финляндии сделали громкое заявление о России

По данным метеорологов, в Финском заливе в данный момент значительно больше льда, чем в среднем, если сравнивать зимы последних двух десятилетий.