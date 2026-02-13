Пошлины Трампа оказались слишком сложны для его чиновников

Власти США задумались о смягчении пошлин на изделия из стали и алюминия. Об этом сообщило Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о 50-процентных тарифах, которые глава Белого дома Дональд Трамп ввел в прошлом году. Однако, как признались американские чиновники, установленный режим оказался чересчур сложным для применения и его придется упростить. Предполагается, что смягчение отразится на импорте из таких государств, как Великобритания, Мексика, Канада и Европейский союз.

В настоящее время администрация Трампа пересматривает список товаров, подлежащих обложению пошлинами, и планирует освободить от них некоторые позиции. Кроме того, Вашингтон собрался поставить на паузу расширение списков и приступить к целенаправленным расследованиям в сфере национальной безопасности в отношении конкретных товаров.

Конгресс США выступил против пошлин Трампа

По данным статистической службы Соединенных Штатов, с января по ноябрь минувшего года США купили у Китая стали на 7,4 миллиарда долларов. В аналогичный период 2024 года речь шла о 10,2 миллиарда долларов. Таким образом, импорт упал на 27 процентов. Тем не менее Китай остался крупнейшим поставщиком стали на американский рынок.