Россиян призвали воздержаться от посещения Канады

Российский посол Олег Степанов рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Канаду, а в случае опасности обращаться за защитой. Его слова приводит РИА Новости.

«Нашим же согражданам мы рекомендуем по совокупности негативных факторов Канаду пока не посещать», - заявил он.

Посол также отметил, что важно не ослаблять бдительность тем россиянам, кто по работе или семейным обстоятельствам вынужден сейчас быть в Канаде.

«При ощущении опасности обращаться к нам. Посольство и генконсульства сделают максимум, чтобы помочь и защитить», - заверил дипломат.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Канада заняла четкую проукраинскую позицию и начала поставки оружия Киеву. Также она стала первой среди стран Запада, которая приняла решение отказаться от закупок нефти в России.