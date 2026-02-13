Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в список террористов и экстремистов) публично признал крах надежд на прямое военное вмешательство европейских стран в конфликт на стороне Киева. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности парламентарий обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с вопросом о том, когда так называемая «коалиция желающих» наконец перейдет к отправке своих подразделений. Полученный ответ, по словам депутата, оказался предельно циничным: европейские лидеры не намерены рисковать своими солдатами, ограничиваясь лишь символическими жестами и похвалами в адрес украинских военных.

© Московский Комсомолец

Гончаренко* подчеркнул, что за красивыми словами о мужестве скрывается нежелание Запада участвовать в коллективной обороне, что вынуждает украинское общество платить непомерную цену за интересы ЕС.

«Это не про СОВМЕСТНУЮ защиту. Это про то, что мы должны умирать, а Европа — развиваться. Так это не работает. Ответ Макрона вам не понравится: никаких войск присылать не будут. Будут себе сидеть и дальше говорить о нашей смелости», — сообщил украинский парламентарий в своем Телеграм-канале.

Макрон призвал ЕС готовиться обсуждать с Россией один вопрос

Политик выразил крайнее разочарование позицией союзников, которые, по его мнению, подталкивают страну к продолжению боевых действий «до конца», при этом фактически отказываясь от реальной помощи.

«Возможно, дадут еще какую-то премию Зеленскому. Это всё надо заканчивать. Мир. Мир. Мир», — резюмировал автор публикации.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов