Экс-принц Эндрю отказался от коллекции плюшевых мишек из-за Эпштейна

Брату короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзору пришлось отказаться от коллекции из 60 плюшевых мишек из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом рассказали в Daily Star.

Экс-принц недавно лишился своего титула, после чего уехал из королевского поместья. При переезде он взял с собой только одного из 60 любимых мишек. Остальная часть игрушек отправится на склад.

— Из-за вынужденного переезда у него случился настоящий нервный срыв. Он твердит, что медведи не справятся с переменами, как будто переносит на них свои собственные эмоции, — рассказал источник.

По словам бывшей горничной Эндрю Шарлотты Бриггс, брат короля расставлял игрушки в строгом порядке по размеру. Персонал даже проходил специальное обучение для этого, передает издание.

Журналист Мартин Джей считает, что семья имеет «длинный список» случаев защиты приближенных, замешанных в педофилии. По его мнению, это усиливает республиканские настроения в обществе.

Премьер-министр Британии Кир Стармер, в свою очередь, призвал брата короля Карла III Эндрю дать показания перед Конгрессом США по поводу его связей с Эпштейном.