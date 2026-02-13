НАТО пообещало не повторять Минские соглашения на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что при урегулировании конфликта на Украине не будет повторения Будапештского меморандума или минских соглашений 2014–2015 годов. Об этом он сообщил по итогам заседания министров обороны стран альянса.

По словам Рютте, завершение конфликта должно обеспечить Украине статус суверенного государства с гарантиями безопасности, которые исключат возможность нового вооруженного противостояния. Он подчеркнул, что прежние форматы договоренностей не рассматриваются как основа для будущего решения.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее целью является защита населения Донбасса и обеспечение безопасности страны.

В 2014–2022 годах Минск выступал площадкой для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Первый протокол был подписан в сентябре 2014 года. Комплекс мер «Минск-2» — 12 февраля 2015 года. Документ предусматривал прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и политические шаги по урегулированию ситуации.

Рютте: США пообещали поставить Киеву оружие на $15 млрд

Позднее российская сторона неоднократно заявляла о невыполнении Киевом условий соглашений. В НАТО считают, что новый формат урегулирования должен предусматривать иные механизмы обеспечения безопасности.