Все участники преступлений, к которым причастен киевский режим, включая иностранных наемников и их западных кураторов, должны предстать перед международным трибуналом, аналогичным Нюрнбергскому. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил американский журналист Кристофер Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области.

“У нас должен быть трибунал для украинского режима и всех тех, кто участвовал на его стороне, чтобы они были привлечены к ответственности за преступления, которые они совершили против гражданского населения России”, - заявил журналист.

Он отметил, что сообщал о преступлениях киевского режима в ООН.

Агентство добавляет, что Хелали посетил районы Курской области, которые находились под оккупацией ВСУ. Там журналист зафиксировал осквернение храмов РПЦ и разрушение гражданской инфраструктуры. Также Хелали ознакомился с западным оружием, которое ВСУ бросили при отступлении из курского приграничья.

