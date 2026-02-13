Связанные с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном вербовщицы несовершеннолетних девушек обсуждали в переписке приглашение от премьер-министра Латвии и свое желание совместить это с «рыбалкой». Об этом пишет РИА Новости.

В письме от 28 мая 2001 года Кэти Воган-Эдвардс — одна из учредительниц некоммерческой организации НКО TerraMar Project, которая впоследствии была уличена в международной торговле детьми — пишет некой G.Max: «Читаю почту за прошлую неделю. У меня есть приглашение от премьер-министра Латвии приехать поздороваться. Они рыбачат в Латвии?».

G.Max ответил: «У них есть очень важные центры разведения рыб в Латвии. Это поменяет твое мнение об этих выходных?».

Видный европейский политик обратился к Эпштейну с просьбой и поплатился

До этого стало известно, что Джеффри Эпштейн приезжал в ядерный центр России — город Саров — в 1998-м году. В той же поездке принимал участие советник Билла Гейтса в Microsoft Натан Мирвольд. Отмечается, что предприниматели тогда исследовали научный потенциал России, а также возможность инвестиций в ядерные наукограды.

Ранее в Кремле заявили, что к версии о том, что Джеффри Эпштейном могли руководить спецслужбы РФ, невозможно относиться серьезно. О том, что Эпштейн якобы мог быть связан со спецслужбами России, до этого писало британское издание The Daily Mail.