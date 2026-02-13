Вопрос не только в том, сможет ли Украина расплатиться с Европой по кредитам, но и захочет ли она это делать, отметил политолог Дмитрий Журавлев. Способность страны рассчитаться с долгами он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил о том, что украинская сторона не намерена платить по счетам за предоставленный Европейским союзом (ЕС) кредит на сумму 90 миллиардов евро.

Если рассуждать теоретически, Украина — большая страна, отметил Журавлев. Не сразу, очень медленно и с большими процентами она сможет расплатиться по счетам, полагает он. Вопрос в том, захочет ли, добавил политолог.

Украина сама себе объяснила, что она щит Запада против варварской России, и, следовательно, считает, что деньги, которые ей дают — это не кредиты, это оплата тех услуг, которые Украина предоставляет Западу, в первую очередь Европе, вот пусть и платит. Консерваторы мыслят в другой логике: взял — отдай, и вот эта группа начинает возмущаться Дмитрий Журавлев политолог

Французы особенно возмущаются, потому что Франция — страна мелких буржуа, которые очень обижаются, когда им не хотят возвращать деньги, отметил он.

«Центрально-либеральные группы, [президент Франции Эммануэль] Макрон и компания, конечно, никогда не скажут французам, что они денег с Украины не потребуют, но, скорее всего, требовать не будут, потому что они борются с нами. Для них это важнее, чем деньги, а рядовому французу важнее, чтоб деньги вернули. Это даже не вопрос денег как таковых, это вопрос принципа», — рассказал Журавлев.

Если же у консерваторов окажется достаточно сил, они смогут надавить на Украину в этом вопросе, а именно объединиться с Венгрией и Словакией в отношении Киева, заблокировать границы, перестать что-либо поставлять, считает эксперт.

«Вреда нанести можно много. Я уж не говорю о том, что Франция перестанет голосовать за проукраинские резолюции в европейских институтах, а без них их проводить будет очень трудно. Франция — вторая по мощи страна Евросоюза. Сейчас на руководящих постах в основном немцы, но немцы всегда с французами в этом вопросе находили консенсус, а если "Альтернатива для Германии" выиграет в Германии, тогда господин [президент Украины Владимир] Зеленский останется сам с собою. Просто в это верится с трудом. Приучили население европейских стран, что быть консерватором неприлично, поэтому даже когда люди психологически стоят на позиции правых, им стыдно за них голосовать», — заключил политолог.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря об одобрении Европарламентом нового кредита Киеву, заявила, что безопасность европейских стран зависит от того, насколько сильна Украина.