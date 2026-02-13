Пока вы спали: месть Мерца Макрону и возможность отказа Зеленского от части ДНР

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский может отказаться от восточной части ДНР, пишет Atlantic

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, готов отказаться от восточной части ДНР. Об этом рассказали советники главы киевского режима, пишет РИА Новости со ссылкой на Atlantic.

"Двое его советников рассказали, что Украина, возможно, готова сделать самую тяжелую уступку: отказаться от контроля над землями на востоке", — говорится в публикации.

Отмечается, что окружение Зеленского опасается, что окно для заключения сделки с Россией скоро закроется, и, если к весне не удастся договориться о прекращении конфликта, Украине грозят годы затяжных сражений. При этом сам глава киевского режима предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на Atlantic.

"Зеленский сказал, что предпочел бы не заключать вообще никакого (мирного - ред.) соглашения", - говорится в материале журнала.

СМИ: Мерц решил отомстить Макрону из-за Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц затаил обиду на президента Франции Эммануэля Макрона из-за провала плана по передаче замороженных российских активов Украине. Месть Мерца французскому лидеру рискует разрушить якобы европейское единство в борьбе с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

"Итало-германская операция, по сути, возникла из желания берлинского лидера отомстить, и теперь — чего опасаются несколько правительств стран Южной Европы — она превращается в нечто большее", — говорится в публикации.

Как считает издание, канцлер ФРГ обвиняет председателя Евросовета Антониу Кошту и президента Франции Эммануэля Макрона в том, что они устроили для него ловушку в виде кредита в 90 миллиардов евро для Киева.

Внешний госдолг России впервые с 2006 года превысил $60 миллиардов

По состоянию на 1 февраля 2026 года размер государственного внешнего долга России достиг 61,97 миллиарда долларов. Это произошло впервые с 2006 года, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на 1 января 2006 года внешний госдолг составлял 76,5 миллиарда долларов, а уже на 1 января 2007 года 52 миллиарда. Далее размер госдолга не превышал отметку 60 миллиардов долларов.

Atlantic допустил выход Трампа из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса. В ближайшие недели американский лидер будет уделять все больше внимания предвыборной кампании в стране, из-за чего украинский конфликт отойдет на второй план, пишет РИА Новости со ссылкой на американский журнал Atlantic.

"В ближайшие недели, когда предвыборная кампания (в США – ред.) будет занимать всё больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры (по Украине – ред.) стали для него политически проигрышными. Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упёртость одной или обеих конфликтующих сторон", - говорится в материале.

США стоят на пороге нового шатдауна

В ночь на субботу в США может начаться третий по счету шатдаун после провала голосования в сенате. Он затронет Министерство внутренней безопасности (МВБ), сообщает РИА Новости.

В четверг сенаторы провалили процедурное голосование по бюджету МВБ. При требуемых 60 голосах, "за" проголосовали всего 52 человека, что не дало перейти к голосованию по сути законопроекта и приблизило частичный шатдаун.

Отмечается, что в случае если финансирование МВБ не будет продлено, то частично остановят работу TSA (служба транспортной безопасности), FEMA (агентство по чрезвычайным ситуациям), Береговая охрана. Сотрудники ведомств либо останутся без зарплаты, либо их отправят в неоплачиваемый отпуск.