Европа своей энергетической политикой выстрелила себе в ногу. Страны притворились, что, несмотря на кровоточащую рану, они способны продолжать конфликт с Россией, высказалась профессор Центра ядерных исследований Колумбийского университета Ивана Николич Хьюс, пишет ТАСС.

«Мне всегда казалось безумием то, что делает Европа, и то, как она действует [в отношении конфликта на Украине]. Все четыре года я считаю, что Европа выстрелила себе в ногу и затем притворилась, что с кровоточащей раной на ноге может сражаться», — посетовала эксперт.

По словам Хьюс, у Европы нет собственных природных ресурсов, теперь она импортирует российскую нефть и газ не напрямую, но через другие страны.

Лавров: Европа не оставила планов нанести России поражение

Ранее сообщалось, что в европейской, а особенно бельгийской и немецкой промышленности сложилась драматичная ситуация. Европа в последние годы заявляла о своих амбициях, но пока они не принесли желаемых результатов. Например, за последние четыре года число закрытых предприятий в европейской химической промышленности выросло в шесть раз.

Также эксперты считают, что политики в Европе сдвигают сроки якобы возможного вторжения России и пугают свое население этим сценарием для разжигания паники.