В Киеве объяснили, почему Зеленский недоволен публикациями в СМИ о возможных выборах

Владимир Зеленский недоволен публикациями в западных СМИ о возможных выборах на Украине. Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Дикий.Live" выразил украинский политолог Руслан Бортник.

По его словам, скорость реакции Зеленского свидетельствует о том, что он не заинтересован в распространении информации о выборах. Глава киевского режима рассматривает эти публикации “как элемент дестабилизации его управления”.

В Киеве назвали планы Зеленского «нереализуемой фантазией»

При этом сам факт подобных публикаций может говорить о сигнале Зеленскому от западных элит о том, что их не устраивает его работа.

Напомним, в среду, 11 февраля, британская деловая газета Financial Times сообщала, что Зеленский может объявить дату проведения выборов и референдума на Украине 24 февраля.