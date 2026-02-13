Особый интерес Трампа к Закавказью объяснили

Особый интерес президента США Дональда Трампа к Закавказью связан с его надеждой получить Нобелевскую премию мира. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Лаборатории интеллектуального анализа данных Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Прежде всего Дональду Трампу важно постоянно подчеркивать, что именно он остановил войну — пусть если это не совсем соответствует действительности», — объяснил он.

В остальном Южный Кавказ не является ключевым приоритетом для администрации Трампа, добавил политолог. Однако, по словам Николая Силаева, регион может быть интересен для противодействия Ирану. Для этого США важно развивать военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном, главным партнером которого является американский союзник — Израиль.

Ранее старший научный аналитик Международной кризисной группы Джошуа Кучера также назвал ключевой целью Трампа в Закавказье получение Нобелевской премии мира. При этом, по его мнению, американский президент не заинтересован в вытеснении России из региона.