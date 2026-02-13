Рубио раскрыл планы США по конфликту на Украине

США работают над тем, что приблизить завершение конфликта на Украине. С таким утверждением Марко Рубио, его заявление опубликовано на официальном сайте Госдепартамента.

© Gent Shkullaku/Zuma/TACC

«Это ужасно. Это война. Поэтому мы хотим, чтобы она закончилась. Люди страдают. Сейчас самое холодное время года (...). Войны — это плохо, и поэтому мы уже более года так усердно работаем, чтобы положить конец этому конфликту», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Также Рубио допустил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля.

Ранее Рубио сообщил, что выступит на Мюнхенской конференции по безопасности с сообщением «о меняющемся мире» и о том, что «старого мира больше не существует».