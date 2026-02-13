В Киеве назвали планы Зеленского «нереализуемой фантазией»

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что вступление Украины в Европейский союз в её нынешнем состоянии абсолютно нереалистично.

В эфире своего YouTube-канала он назвал соответствующие ожидания Владимира Зеленского «фантазией».

По мнению эксперта, единственным гипотетическим сценарием присоединения к ЕС может стать модель «экономического свободного анклава», но лишь при условии «правильного» мирного урегулирования, согласованного с Россией и Соединёнными Штатами.

