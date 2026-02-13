Германо-французские отношения переживают серьёзный кризис, и, по мнению итальянской La Repubblica, личные амбиции канцлера Фридриха Мерца могут окончательно разрушить «европейское единство» перед лицом России.

Издание утверждает, что Мерц затаил обиду на Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Антониу Кошту после провала двух ключевых инициатив - конфискации замороженных российских активов и борьбы против торгового соглашения с Меркосур.

В ответ Берлин, по данным газеты, инициировал «итало-германскую операцию», которая южноевропейскими странами воспринимается как акт мести. Целями Мерца называются отказ от выпуска совместных еврооблигаций и создание оборонной системы, базирующейся исключительно на национальных армиях.

О масштабе разногласий ранее писала Handelsblatt, насчитавшая шесть принципиальных расхождений между Берлином и Парижем, включая отношение к евробондам, сделку с Меркосур и недавний визит французского эмиссара в Москву.

Ранее сообщалось, что большинство немцев поддерживают идею прямых переговоров Мерца с Путиным.