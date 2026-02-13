Кеннеди-младший признался в употреблении наркотиков «с сиденья унитазов»

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший признался, что ранее употреблял наркотики, но уже несколько десятилетий успешно борется с наркозависимостью.

Кеннеди-младший публично рассказал о своем прошлом опыте употребления наркотиков, передает РИА «Новости».

В подкасте американского ведущего Тео Вона This Past Weekend он откровенно заявил: «Я говорил, что не боюсь микробов. Раньше я нюхал кокаин с сидений унитазов», объясняя, почему во время пандемии коронавируса не избегал встреч с другими людьми, преодолевающими зависимость.

Кеннеди-младший подчеркнул, что несколько десятилетий борется с этой проблемой, и отметил, что находится в трезвости уже 43 года. 72-летний политик поделился этим опытом, чтобы поддержать людей, которые сталкиваются с похожими трудностями.

В ходе беседы Кеннеди-младший отметил важность групп поддержки для тех, кто борется с наркотической зависимостью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США обсуждают возможность разрешить военным употребление марихуаны.

Пентагон рекомендовал военнослужащим способы прохождения теста на наркотики.