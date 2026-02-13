Рубио заявил, что хочет встретиться с Зеленским на полях Мюнхенской конференции
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что планирует провести встречу с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам американского госсекретаря, которые приводит РИА Новости, Зеленский должен присутствовать на этом мероприятии.
«...Уверен, что мы сможем встретиться», — сказал Рубио.
Ранее сообщалось, что Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности.