Рубио заявил, что хочет встретиться с Зеленским на полях Мюнхенской конференции

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что планирует провести встречу с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам американского госсекретаря, которые приводит РИА Новости, Зеленский должен присутствовать на этом мероприятии.

Рубио заявил о наличии у США проблем важнее Украины

«...Уверен, что мы сможем встретиться», — сказал Рубио.

Ранее сообщалось, что Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности.