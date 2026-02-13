Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем аккаунте в Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что Европа находится в стрессе и испытывает страх из-за ухода с европейского рынка серьезных компаний.

«Некоторые премьеры (европейских стран. — «Газета.Ru») говорили о том, какие серьезные фирмы ушли с их территории, сколько процентов мы потеряли в химической промышленности и других отраслях. У нас в Европе серьезная проблема», — поделился Фицо.

Он считает, что Еврокомиссия должна будет разработать и представить предложения по повышению конкурентоспособности Евросоюза на саммите в марте, в первую очередь обратив внимание на цены на электроэнергию.

8 февраля газета The Telegraph писала, что Европа совершила серьезную ошибку, недооценив Россию, в результате чего оказалась в проигрыше в рамках украинского кризиса.

В публикации утверждается, что с начала конфликта с Украиной Россия превзошла по темпам роста экономики всех стран Запада.

По данным издания, за прошедшие годы Москва обрела независимость от глобальной финансовой системы, основанной на долларе.

Ранее Франция выступала против закупки Украиной британских ракет Storm Shadow на кредитные средства ЕС.

