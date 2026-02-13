Трамп в ближайшее время может выйти из переговоров по Украине

Глава американской администрации Дональд Трамп в ближайшее время может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом сообщает журнал The Atlantic. По его данным, в ближайшие недели Трамп сосредоточит своё внимание на предвыборной кампании в США, что отодвинет вопрос урегулирования на второй план.

На Западе обратились к Украине с мрачным посланием из-за Трампа

«...Он может решить, что переговоры стали для него проигрышными. Тогда он может выйти из них, возложив вину за провал дипломатии на упёртость одной или обеих конфликтующих сторон», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский признался, что предпочёл бы боевые действия урегулированию конфликта на «плохих» для Киева условиях.