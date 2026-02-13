$77.1991.71

На Украине обвинили Зеленского в потере «окна возможностей» для мира

Lenta.ru

В окружении президента Украины Владимира Зеленского беспокоятся о том, что Киев теряет «окно возможностей» для мира, пишет The Atlantic.

Отмечается, что страна еще много лет будет страдать от войны, если не прекратит ее весной, При этом Зеленский готов продолжать конфликт, говорится в материале.

«Но Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую. Даже после четырех лет интенсивной войны он говорит, что готов продолжать борьбу», — пишет автор статьи.

Зеленский заявил, что предпочитает войну «плохому миру»

Ранее Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение нескольких месяцев. По его словам, предыдущий раунд трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины был конструктивным.

До этого он анонсировал новый раунд переговоров по Украине. Он сообщил, что встреча делегаций может пройти 17 или 18 февраля в США.