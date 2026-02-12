Зеленский рассказал, почему уволил Ермака
Владимир Зеленский заявил, что «имел свои причины» уволить бывшего главу президентской администрации Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью Зеленского Саймону Шустеру.
По словам Зеленского, причиной увольнения Ермака не был коррупционный скандал. Он объяснил, что имел для этого собственные причины. Впрочем, каких-либо подробностей Зеленский не предоставил.
«У меня были свои причины», — заявил он.
28 ноября Ермак написал заявление об отставке. Это случилось сразу после того, как антикоррупционные ведомства Украины НАБУ и САП провели обыски в его квартире и офисе. После этого Владимир Зеленский подписал указ об его увольнении.
Ранее СМИ сообщили, что уволенный из-за коррупции Ермак ездит по Украине с кортежем.